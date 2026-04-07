المركزي يطرح «شهادات إيداع» جديدة.. عوائد تنافسية وآجال متعددة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، ومقره العاصمة طرابلس، دعوة رسمية إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم 11-2026 من شهادات الإيداع المصرفية المحلية، ضمن إطار أدوات الاستثمار القائمة على المضاربة المطلقة، وذلك بحسب بيان صادر عن المصرف.

وأوضح المصرف أن الطرح الجديد يأتي استناداً إلى الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، مع الالتزام بالمدد الزمنية وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب، بما يعكس استمرار السياسة النقدية في توفير أدوات استثمارية منظمة للقطاع المصرفي.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن تاريخ إصدار هذه الشهادات سيكون في 14 ابريل 2026، حيث جرى طرح ثلاث فئات مختلفة من شهادات الإيداع، بقيمة اسمية تبلغ 10 ملايين لكل شهادة.

وتشمل الفئة الأولى شهادة CD 91-2026 لمدة 91 يوماً، على أن يحين تاريخ استحقاقها في 14 يوليو 2026.

فيما تمتد الفئة الثانية CD 182-2026 لمدة 182 يوماً، مع تاريخ استحقاق في 13 اكتوبر 2026.

أما الفئة الثالثة CD 365-2026، فتصل مدتها إلى 365 يوماً، وتنتهي في 14 ابريل 2027.

وفيما يتعلق بالعوائد، أشار المصرف إلى أن الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المسموح بها ضمن هذه الشهادات توزع وفق نسبة متفق عليها بين الطرفين، بحيث يحصل المصرف المكتتب على نسبة 99.75%، في حين ينال مصرف ليبيا المركزي بصفته مضارباً نسبة 0.25%.

كما لفت إلى أن معدل الربح السنوي المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5%، مع إمكانية وجود فروقات طفيفة في العائد بحسب ظروف الاستثمار.

ويأتي هذا الإصدار في سياق توجه مصرف ليبيا المركزي إلى تنويع أدواته النقدية وتعزيز إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، إضافة إلى توفير قنوات استثمارية متوافقة مع صيغ التمويل الإسلامي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة توظيف الأموال لدى المصارف التجارية.