المركزي يطلق آلية جديدة لبيع «النقد الأجنبي» عبر المنصة الإلكترونية

وجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بالشروع في تنفيذ آلية بيع النقد الأجنبي للمواطنين نقدًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، وفي إطار مهامه الإشرافية والرقابية على القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التوجيه وفق المنشور رقم إ ر م ن (2026/11) الصادر بتاريخ 19 أبريل 2026، والمتعلق بآلية بيع مخصصات الأغراض الشخصية للمواطنين نقدًا عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى ما جرى بحثه خلال اجتماع إدارة الرقابة على المصارف والنقد مع المدراء العامين للمصارف يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026، والذي خُصص لمناقشة تنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي.

وشدد المصرف المركزي على ضرورة موافاته بقائمة الفروع المصرفية التي سيتم من خلالها تمكين المواطنين من سحب مخصصات الأغراض الشخصية نقدًا، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، مع إلزام المصارف بمراعاة التوزيع الجغرافي بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى الخدمة.

كما ألزم المصرف المركزي المصارف بالالتزام الكامل بتوثيق جميع العمليات المرتبطة بالنقد الأجنبي عبر المنظومات المعتمدة لهذا الغرض، بدءًا من استلام العملة من مصرف ليبيا المركزي، مرورًا بعملية نقلها إلى الفروع المصرفية، وصولًا إلى تسليمها للزبائن، مع الاحتفاظ بنسخ موثقة داخل المصارف، وإتاحتها للمراجعة من قبل المصرف المركزي عند الحاجة.

وأكد التوجيه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي، وضمان انسيابية الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.

هذا وتشهد ليبيا في السنوات الأخيرة جهودًا تنظيمية متواصلة من مصرف ليبيا المركزي لضبط سوق النقد الأجنبي، والحد من التشوهات في آليات التوزيع، عبر الانتقال التدريجي نحو الأنظمة الإلكترونية وربط العمليات المصرفية بالمنصات الرقمية، بما يعزز الرقابة ويحد من التعاملات غير النظامية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم مخصصات الأغراض الشخصية للمواطنين، وضمان وصولها عبر قنوات مصرفية رسمية تحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.