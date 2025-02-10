المركزي يطلق المنصة الرسمية المخصصة لـ«المصارف والمؤسسات المالية»

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن إطلاق بوابة المطورين (CBL DevPortal)، المنصة الرسمية المخصصة للمصارف والمؤسسات المالية، والتي تتيح لها الوصول إلى جميع الوثائق التقنية وواجهات البرمجة (APIs) الخاصة بالأنظمة المالية الوطنية، مما يسهل عمليات الربط والتكامل التقني معها.

وبحسب المصرف، “توفر البوابة جميع المعلومات الخاصة بـ منصة LYPay وFCMS والدليل الوطني للأسماء (NAD)، مما يتيح للمصارف والمؤسسات المالية إمكانية الاطلاع على المعايير الفنية ومتطلبات التكامل مع هذه الأنظمة”.

ويمكن الوصول للبوابة عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف، من هنا.

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