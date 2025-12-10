المركزي يطلق توزيع 4 مليارات دينار على المصارف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى بمكتبه صباح اليوم الأربعاء 10/12/2025 اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين للمصارف التجارية بحضور مدراء الإدارات المختصة في المصرف، لمناقشة مستوى توفر السيولة النقدية وخطط التوزيع للأسبوع القادم والفترة المقبلة، ومتابعة تطور مؤشرات الدفع الإلكتروني.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع بدء توزيع 4 مليارات دينار من السيولة النقدية على المصارف التجارية هذا الأسبوع لتوزيعها على فروعها، مشيراً إلى أن السيولة ستكون متوفرة ابتداءً من الأسبوع القادم في كافة فروع المصارف لتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير ورفع ساعات العمل، مع ضمان تعبئة آلات السحب الذاتي على مدار اليوم.

وشدّد المحافظ على ضرورة الانضباط في عمليات التوزيع والصرف داخل الفروع واتباع آليات واضحة تضمن وصول السيولة لجميع المناطق بعدالة وانتظام، مع متابعة مباشرة من قبل محافظ المصرف المركزي.

كما وجّه المصارف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع خدماتها بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود عبر تحسين البنى التحتية باستمرار، مما يخفف الضغط على السحب النقدي ويحسن مستوى باقي الخدمات المصرفية للمواطنين.

وأكد الحاضرون التزامهم بتنفيذ التعليمات والعمل على رفع كفاءة الأداء المصرفي بما يضمن استقرار الخدمات وتلبية احتياجات الجمهور.