المركزي يطلق حزمة إصلاحات لتقوية قيمة الدينار والمحافظة على الاحتياطيات المالية

أعلن المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي، أن المحافظ ناجي عيسى، “يعتزم إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف إلى الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة”.

وبحسب بيان المكتب، “يأتي هذا التوجه في إطار سياسة المصرف لضبط السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يضمن سلامة القطاع المالي وقدرته على التكيف مع التحديات الراهنة والظروف المحلية والدولية”.

وبحسب البيان، أحد تلك الخطوات، “تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف والمقررة سابقا بنسبة خمسة وعشرون في المائة (%25)”.

وقال البيان: “يجب على كل مصرف أن يحتفظ بأصول سائلة، لا تقل عن نسبة (35%) خمسة وثلاثون في المائة من مجموع خصومه الإيداعية”.