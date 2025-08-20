المركزي يطلق خاصية «مرتبك لحظي» ويؤكد استمرار العمل على المشروع

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن استمرار العمل على مشروع “مرتبك لحظي”، حيث تم استلام بيانات 2.2 مليون مواطن من وزارة المالية، من بينهم 1.2 مليون مواطن تمت إحالة بياناتهم المصرفية من الجهات التابعة لهم إلى الوزارة.

وبحسب بيان المصرف، فإنه تمكن حتى الآن من مطابقة 1.1 مليون حساب مصرفي مع المصارف التجارية، في خطوة تمهد لتسريع صرف المرتبات بشكل مباشر ودقيق.

ووفق البيان، وفي إطار التجهيز لإطلاق الخدمة، سيقوم مصرف ليبيا المركزي بتجربة تسييل المرتبات على البيئة الاختبارية في نهاية هذا الأسبوع، لضمان الجاهزية الفنية والتقنية.

كما يأعلن المصرف عن إطلاق خاصية “مرتبك لحظي” ضمن منصة المصرف المركزي للمواطنين يوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2025، والتي ستتيح للمواطنين إمكانية:

التأكد من مطابقة بياناتهم المصرفية.

إدخال بياناتهم مباشرة في حال عدم إحالتها من قبل جهاتهم إلى وزارة المالية.

تلقي إشعارات فورية فور تسييل المرتبات إلى حساباتهم.

وأكد مصرف ليبيا المركزي التزامه التام بتحديث الأنظمة المالية وتبني الحلول التقنية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.