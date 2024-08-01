«المركزي» يطلق خدمة الدفع الفوري بأربعة مصارف تجارية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعاً هاماً رفقة نائبه بحضور عدد من إدارات المصارف التجارية.

وخلال اللقاء تم الإعلان عن إطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار المصارف التجارية الأربعة: (الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، شمال أفريقيا) كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الفترة التجريبية ابتداءً من اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تكون بعدد محدود كمرحلة أولى مع زيادة العدد بشكل تدريجي، مع فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص والنظر في إعادة هيكلة شركة معاملات لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية منها الموزع الوطني والدفع الفوري (Instant Payment) والخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking)، والحوالات الفورية (Instant Transfer)، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان (Oliver Wyman)