المركزي يطلق خطة لتعزيز «التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني»

في إطار متابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، اجتماعاً موسعاً بمكتبه ضم مدراء عامين للمصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الإجراءات الهادفة إلى ضمان استقرار السوق المالي وتطوير القطاع المصرفي، واستعراض محاور رئيسية شملت:

تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

تم عرض الخطوات المتخذة لتعزيز نظام الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يسهم في تحديث الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

ودعا المحافظ المصارف التجارية لتلبية طلبات أصحاب الأنشطة للحصول على آلات نقاط البيع (POS)، وتأمين مخزون كافٍ منها، مع تسريع التجهيز لإطلاق خدمة التحويل بين الحسابات بالعملة الأجنبية لمشروعي ONEPAY وLY PAY.

الأغراض الشخصية والحوالات والاعتمادات المستندية

أعلن المحافظ تخصيص مبلغ ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية، بدءاً من الغد، مؤكداً جاهزية المصرف المركزي لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة.

ووجّه المصارف التجارية والإدارات المختصة بزيادة توقيت العمل لإنجاز الطلبات المقدمة عبر المنظومات.

إدارة السيولة

تم مناقشة آليات إدارة السيولة للجهاز المصرفي من خلال تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي بهدف تنظيم الكتلة النقدية وتحقيق عوائد تدعم كفاءة القطاع المصرفي.

تنظيم بيع النقد الأجنبي (الكاش)

ناقش الاجتماع وضع آلية جديدة لبيع النقد الأجنبي مع استعراض الضوابط المنظمة لضمان الشفافية والانضباط، وذلك عبر تجهيز مبلغ مليار دولار لدعم الطلب في السوق.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، واستمرار التنسيق المشترك بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لحلحلة التحديات، بما يعزز الاستقرار النقدي والثقة في القطاع المصرفي الليبي.