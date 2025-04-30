المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد

التقى ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المدراء العامين للمصارف التجارية الكبرى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف، ومديري الإدارات المختصة، إلى جانب المدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية.

وناقش الاجتماع استعدادات المصارف التجارية واحتياجاتها لمواكبة خطة المصرف المركزي في توفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى جهود الفروع في استكمال عملية سحب فئة الخمسين دينار، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من موظفي المصارف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية التقنية والرقمية للمدفوعات وخدمات الدفع الفوري، بما يدعم التحول الرقمي تدريجيًا.

كما شدد على جاهزية فروع المصارف لتوزيع السيولة ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد استكمال سحب فئة الخمسين دينار، وتوفير السيولة من الإصدارات الجديدة عبر الشبابيك وآلات السحب الذاتي.