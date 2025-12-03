المركزي يطلق صرف رواتب نوفمبر عبر مشروع «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن استلام رواتب شهر نوفمبر من وزارة المالية، وإحالتها إلى المصارف التجارية لتنفيذها ضمن إطار مشروع “راتبك لحظي”، الذي يمكّن المواطنين من متابعة صرف مرتباتهم بشكل فوري وشفاف.

ويؤكد المصرف المركزي أن المشروع يأتي ضمن جهود التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في منظومة إدارة المالية العامة، وضمان وصول المرتبات إلى المستحقين في الوقت المحدد دون أي تأخير.

ويستطيع المواطنون متابعة حالة صرف المرتبات الخاصة بهم عبر منصة المواطنين على الرابط التالي: fcms.cbl.gov.ly، كما يمكن الاطلاع على إحصائيات تنفيذ المصارف التجارية للمرتبات عبر الرابط: cbl.gov.ly/salary.

ويجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بتطوير الخدمات الرقمية المصرفية وتحسين كفاءة إجراءات الصرف بما يواكب متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي.