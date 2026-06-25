المركزي يطلق صرف مرتبات يونيو عبر منظومة «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء صرف مرتبات شهر يونيو عبر منظومة «راتبك لحظي»، مؤكداً استلامه أذونات صرف المرتبات من وزارة المالية وتحويلها إلى المصارف التجارية للشروع في تنفيذها فوراً.

وأوضح المصرف أن عمليات الصرف تنطلق عبر منظومة «راتبك لحظي» بعد استئناف العمل بها وإعادتها إلى كامل طاقتها التقنية الطبيعية، بما يتيح للمواطنين متابعة إجراءات صرف رواتبهم بدرجة عالية من الشفافية والوضوح.

وبحسب البيانات الصادرة عن المصرف، بلغ عدد موظفي القطاع العام المسجلين في المشروع حتى شهر يونيو نحو 1.7 مليون موظف، مقارنةً بإجمالي يبلغ 2.2 مليون موظف، ما يعادل نسبة مشاركة وصلت إلى 75%.

وجدد المصرف المركزي دعوته إلى القطاعات والجهات التي لم تنضم بعد إلى المشروع للالتحاق بالمنظومة، مشيراً إلى ما توفره من تسهيلات في حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، إضافةً إلى دورها في حماية المال العام وتعزيز كفاءة إجراءات الصرف.

وأكد المصرف أن مشروع «راتبك لحظي» يأتي ضمن جهود التحول الرقمي الرامية إلى تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة، وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة دون تأخير.

كما أتاح المصرف للمواطنين إمكانية الاستعلام عن حالة مرتباتهم من خلال منصة المواطنين، إلى جانب متابعة إحصائيات تنفيذ المصارف التجارية لعمليات صرف المرتبات عبر منصة إحصائيات المرتبات.

وأشار المصرف إلى استمرار العمل على تطوير المشروع من خلال أتمتة آلية استقبال الشكاوى ومعالجة مشكلات المرتبات غير المنفذة بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بمواصلة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ورفع كفاءة إجراءات الصرف، بما ينسجم مع متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي الليبي.