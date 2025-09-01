المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لصرف مرتبات موظفي القطاع العام

أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، بحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبدالله، اليوم الإثنين بمقر المصرف في طرابلس، منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام بشكل رسمي.

ودعا المحافظ الجهات المعنية إلى استكمال إجراءات إحالة بياناتها لضمان إدراج مرتبات شهر سبتمبر ضمن المنظومة الإلكترونية، معربًا عن أمله في أن تسهم الخطوة في تسهيل صرف مرتبات ما يقارب 900 ألف موظف، مشيرًا إلى أن رسائل الإشعار قد بدأت تصل للموظفين.

وأوضح المحافظ أن المصرف سيعلن عبر موقعه الرسمي فور اكتمال تحويل المرتبات، كما تم تخصيص رابط إلكتروني يمكّن الموظفين من الاستعلام عن قيمة مرتباتهم والمصارف التي جرى تحويلها إليها.

وأشار إلى أن المشروع يُعد خطوة أولى نحو إصلاحات إضافية في مجال الإنفاق العام والمالية العامة.

وفي ختام المراسم، قدّم وزير المالية درع شكر وتقدير لمحافظ المصرف عرفانًا بجهوده في دعم مسيرة التحول الرقمي وإنجاح مبادرة تسهيل صرف المرتبات للمواطنين.