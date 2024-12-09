المركزي يطلق «موقعا الكترونياً» لرفع الوعي بمكافحة غسل الأموال

أطلقت وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي موقعها الإلكتروني الجديد، بهدف تعزيز الشفافية ورفع الوعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويوفر الموقع منصة شاملة تقدم معلومات تفصيلية عن الوحدة، ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسليط الضوء على عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والجهات الوطنية ذات العلاقة، وشركاء ليبيا من المجتمع الدولي.

كما يستعرض الموقع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى التزامها بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.

كما يقدم الموقع دليل عملي واضح للإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، خطوة بخطوة، بهدف تسهيل التعاون مع المؤسسات المالية والمواطنين والجهات ذات الصلة.

هذا ويعكس إطلاق هذا الموقع التزام ليبيا بمواصلة تطوير آلياتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية المبلغين، وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي.

لزيارة موقع وحدة المعلومات المالية الليبية، يرجى النقر على الرابط التالي:

https://fiu.gov.lyhttps://fiu.gov.ly