المركزي يطلق نقاشاً موسعاً لتطوير منظومة «الدفع الإلكتروني»

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الاثنين، تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية، خلال اجتماع موسع عقده بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وضم الاجتماع عددًا من المديرين العامين للمصارف التجارية وممثلي شركات الدفع الإلكتروني، بحضور مديري الإدارات المعنية في مصرف ليبيا المركزي، وذلك في إطار متابعة أداء منظومة الدفع الإلكتروني والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي وشركات الخدمات المالية.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن الاجتماع ناقش الإجراءات اللازمة لمعالجة التحديات القائمة، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني وتحسين بنيتها التحتية التقنية، بما يساهم في الحد من الانقطاعات وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع الدفع عبر بطاقات Visa بالعملة الأجنبية من خلال نقاط البيع المحلية، إضافة إلى مراحل إنجاز المشروع ودوره في تنويع وسائل الدفع الإلكتروني ومواكبة التطورات في القطاع المالي.

كما ناقش المشاركون نتائج تقييم شركات الدفع الإلكتروني ومدى التزامها بالمعايير الفنية والرقابية والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، مع التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالمتطلبات المنظمة لهذا النشاط.

وبحث الاجتماع آليات التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتشجيع العمالة الوافدة على الاستفادة من هذه الخدمات، بما يدعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ويقلل الاعتماد على التعاملات النقدية.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني، والعمل على معالجة الإشكاليات بشكل مستمر، إلى جانب تقديم المقترحات التي تساعد على تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها.

وشدد المحافظ على ضرورة منح أنظمة الأمن السيبراني أولوية قصوى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية للمصارف، ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر والتهديدات الإلكترونية.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن تعزيز أمن الأنظمة المصرفية يهدف إلى حماية بيانات العملاء وضمان سلامة العمليات المالية واستمرارية تقديم الخدمات.