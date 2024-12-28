المركزي يعتزم اطلاق سلسلة من «برامج التوعية والتثقيف المالي»

اعلن مصرف ليبيا المركزي عن عزمه اطلاق سلسلة من برامج التوعية والتثقيف المالي، منها فيديوهات توضيحية لشرح أهمية وكيفية الاشتراك في خدمات الدفع الفوري.

ويأتي ذلك في ظل استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وامتثالاً لتوجيهات المحافظ ناجي محمد عيسى في رفع مستوى وعي المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني المُتاحة.

في ظل استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وامتثالاً لتوجيهات السيد المحافظ ناجي محمد عيسى في رفع مستوى… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في السبت، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤