المركزي يعلن إصداراً جديداً لشهادات «إيداع المضاربة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي فتح باب الاكتتاب أمام المصارف التجارية في الإصدار رقم (24-2026) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة.

وأوضح المصرف أن الاكتتاب يجري بحسب المدد الزمنية وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب، داعياً جميع المصارف التجارية إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لهذه العملية.

هذا وتُعد شهادات إيداع المضاربة المطلقة إحدى الأدوات المالية التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إطار إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يتوافق مع الصيغ المالية الإسلامية، من خلال إتاحة الفرصة للمصارف التجارية للاكتتاب وفق شروط وآليات محددة.

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