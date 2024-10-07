المركزي يعلن إطلاق منصة لحجز العملات الأجنبية

بهدف الحفاظ على تدفق العملات الأجنبية داخل البلاد ومنع خروج الأموال إلى الخارج، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

وللوصول إلى منصة حجز العملة الأجنبية على الرابط التالي: https://fcms.cbl.gov.ly.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، عن “استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، عبر منصة حجز العملة الأجنبية”.

وقال المصرف في بيان له: “هذا القرار يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الخدمات المالية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال”.

يذكر أنه في 2 فبراير الفائت، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”، ولكن في 3 أبريل أعلن المصرف أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” (FCMS.CBL.GOV.LY)، تعرضت لهجوم سيبراني من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS) يوم الاثنين الموافق (1-4-2024م) مما أثر على إمكانية الوصول للمنظومة، إلا أن فريق مصرف ليبيا المركزي قد تمكن مساء يوم الاثنين من التصدي لهذا الهجوم عن طريق م نع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية.

هذا وتتيح المنصة التابعة للمصرف المركزي في ليبيا حجز العملات الأجنبية بسهولة من خلال التسجيل في المواعيد المخصصة، بعد التسجيل، يمكن للمستخدم الحصول على الأموال الأجنبية، والتي ستودع في حسابه البنكي عند توفرها، تسهم هذه المنصة في توفير العملات الأجنبية التي يحتاجها المواطنون في ليبيا لتلبية احتياجاتهم من الخارج، أو السفر، أو دفع رسوم الدراسة في الخارج، لذا فإن البنك المركزي يتيح للمواطنين فرصة التسجيل على المنصة للحصول على الدولار.