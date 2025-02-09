المركزي يعلن الانتهاء من توزيع «السيولة النقدية» على المصارف «التجارية»  

أعلنت مصرف ليبيا المركزي، الانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية وإدارات الإصدار بفروع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وسبها ومصراته وغريان، وذلك بالتزامن مع إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين.

وقال المصرف: “سوف تباشر المصارف بدورها في توزيع السيولة على المواطنين عبر الشبابيك وماكينات السحب الذاتي بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2025 عن طريق كافة فروعها بالمدن والقرى في جميع أنحاء ليبيا، وستستمر كافة فروع المصارف بتوزيع السيولة بشكل منتظم دون توقف خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر وما بعد”.