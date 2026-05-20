المركزي يعلن بدء صرف المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي»

نقل الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، في منشور عبر حسابه على منصة فيسبوك، تأكيدات منسوبة إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن الشروع في تنفيذ مرتبات شهر مايو لمختلف القطاعات.

وأوضح الطياري أن المصرف المركزي يستعد لصرف المرتبات الخاصة بالباب الأول والثاني والرابع، عبر منظومة “راتبك لحظي” إضافة إلى الحوافظ المالية، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بشكل مباشر وسريع.

وبحسب ما أورده في منشوره، فإن عملية التنفيذ من المتوقع أن تبدأ اليوم، في إطار خطة تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من مرتباتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بما يخفف من الضغوط المعيشية خلال هذه الفترة.

وأشار الطياري إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم عمليات الصرف وتحسين آلية توزيع المرتبات عبر المنظومات الرقمية، بما يضمن سرعة التحويل وتقليل التأخير في وصول السيولة إلى المستفيدين.

ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المواطنون في مختلف القطاعات صرف مستحقاتهم، وسط ضغط اقتصادي متزايد وارتفاع في تكاليف المعيشة، ما يجعل توقيت الصرف قبل العيد محل اهتمام واسع.

ويرى متابعون أن الاعتماد على منظومة “راتبك لحظي” يعكس توجهًا نحو تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية في صرف المرتبات، بما يساهم في تحسين كفاءة النظام المالي.

ويؤكد خبراء أن انتظام صرف المرتبات قبل المناسبات الكبرى ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع تزايد الاحتياجات المعيشية للأسر خلال فترات الأعياد.