المركزي يبدأ صرف المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء صرف مرتبات شهر يوليو عبر منظومة “راتبك لحظي”، وذلك بعد استلام أذونات صرف المرتبات من وزارة المالية، وبدء تحويلها إلى المصارف التجارية للشروع فورًا في تنفيذ عمليات الصرف عبر المنظومة.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن منظومة “راتبك لحظي” تتيح للمواطنين متابعة جميع إجراءات صرف مرتباتهم بكل شفافية، بما يعزز وضوح عمليات الصرف وسهولة متابعة مستحقات الموظفين.

وأشار المصرف إلى أن عدد موظفي القطاع العام المسجلين في مشروع “راتبك لحظي” بلغ حتى شهر يوليو نحو 1.7 مليون موظفٍ، مقارنةً بإجمالي 2.2 مليون موظفٍ، لتصل نسبة المشاركة في المشروع إلى 76%.

ودعا مصرف ليبيا المركزي الجهات والقطاعات التي لم تنضم إلى المشروع حتى الآن إلى الالتحاق بالمنظومة، لما توفره من سهولةٍ في حصول الموظفين على مستحقاتهم، إلى جانب دعم جهود حماية المال العام وتعزيز كفاءة إدارة عمليات الصرف.

وأضاف المصرف أن مشروع “راتبك لحظي” يأتي ضمن برنامج التحول الرقمي لمنظومة إدارة المالية العامة، ويستهدف تعزيز الشفافية وضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في مواعيدها دون تأخير.

وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن المواطنين يمكنهم الاستعلام عن حالة مرتباتهم عبر منصة المواطنين، إلى جانب متابعة إحصاءات تنفيذ المصارف التجارية لعمليات صرف المرتبات من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأكد المصرف استمرار العمل على تطوير مشروع “راتبك لحظي”، عبر أتمتة آلية استقبال الشكاوى ومعالجة مشكلات المرتبات غير المنفذة، بالتعاون مع وزارة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المصرفية الرقمية وتحسين إجراءات صرف المرتبات بما يواكب متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي.

يُعد مشروع “راتبك لحظي” أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي التي ينفذها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى تسريع إجراءات صرف مرتبات موظفي القطاع العام، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، إضافةً إلى تمكين الموظفين من متابعة حالة مرتباتهم إلكترونيًا والحد من مشكلات تأخر الصرف.