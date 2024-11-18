المركزي يعلن تشكيل فريق لدراسة احتياجات السوق من السلع والخدمات

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج.

وبحسب المصرف، كانت أبرز محاور “تناغم السياسات النقدية والتجارية، وتوحيد الجهود في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وتحقيق استقرار الأسعار بما يتماشى مع اهداف خطة مصرف ليبيا المركزي في السيطرة على متغيرات التضخم واسعار الصرف”.

وتم خلال الإجتماع، “الاتفاق على تشكيل فريق عمل مُشترك من الباحثين الاقتصاديين لغرض دراسة احتياجات السوق من السلع والخدمات، وتشجيع الصناعات المحلية، وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق”.