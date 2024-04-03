المركزي يعلن تعرض منصة حجز العملة و الموقع الإلكتروني لهجوم سيبراني

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تعرض منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد لهجوم سيبراني من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS) يوم الاثنين الموافق (1-4-2024).

وقال المصرف في بيان اليوم نشره على موقع فيسبوك، إن الهجوم أثر على إمكانية الوصول للمنظومة، إلا أن فريق مصرف ليبيا المركزي تمكن من التصدي لهذا الهجوم عن طريق منع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية .

وأقاد المصرف في منشوره أن المنصة تعمل بشكل طبيعي منذ إيقاف الهجوم، حيثُ تمت أكثر من (17،900) عملية حجز يوم الاثنين فقط بقيمة إجمالية بلغت “68 مليون دولار أمريكي”.

وتم إستكمال “17,200” عملية حجز ليوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024، بقيمة إجمالية بلغت “65 مليون دولار أمريكي”.

ولفت المصرف لتعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف في الوقت الحالي لهجوم من نفس النوع، وجاري التصدّي لَهُ، والعمل على مُعالجة أي إختراقات مُستقبلية مُشابِهة.