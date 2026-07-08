المركزي يعلن تفاصيل الاكتتاب في «شهادات المضاربة المطلقة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوة المصارف التجارية إلى الاكتتاب في الإصدار رقم (21-2026) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبحسب المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب الصادر عن المصرف.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن تاريخ إصدار شهادات الإيداع حُدد في 14 يوليو 2026، بينما يتضمن الإصدار ثلاث فئات من الشهادات، تبلغ القيمة الاسمية لكل شهادة منها 10 آلاف دينار ليبي.

وبيّن المصرف أن الشهادة الأولى تحمل الرمز (ICD 91-2026)، وتمتد لمدة 91 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقها في 13 أكتوبر 2026.

وأضاف أن الشهادة الثانية تحمل الرمز (ICD 182-2026)، وتبلغ مدتها 182 يومًا، فيما يحل موعد استحقاقها في 12 يناير 2027.

وأشار إلى أن الشهادة الثالثة تحمل الرمز (ICD 365-2026)، وتمتد لمدة 365 يومًا، مع تحديد 14 يوليو 2027 موعدًا لاستحقاقها.

ووفقًا للإعلان، تُوزع العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم الصحيح لها مقابل شهادات الإيداع بنسبة 99.75% للمصرف المكتتب بصفته الطرف الثاني، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته الطرف الأول والمضارب.

كما أوضح مصرف ليبيا المركزي أن هامش الربح السنوي المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5%، مع التأكيد أن هذه النسبة تقديرية وغير ملزمة.

وتأتي شهادات إيداع المضاربة المطلقة ضمن الأدوات المالية التي يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، إلى جانب توفير فرص استثمارية متوافقة مع صيغ التمويل الإسلامي للمصارف التجارية، وفق الضوابط المعتمدة لدى المصرف.