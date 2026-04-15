المركزي يعلن جاهزية منظومة بيع «العملة الأجنبية» نقداً

كشف مصرف ليبيا المركزي عن الانتهاء من إعداد المنشور التنظيمي الخاص ببيع النقد الأجنبي نقدًا، تمهيدًا لتعميمه على المصارف التجارية وبدء العمل به خلال الفترة المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.

وأوضح المصرف أن العمل استُكمل على تحديث المنظومة الإلكترونية الخاصة بحجز العملة الأجنبية، مع إجراء الاختبارات الفنية اللازمة بعد إضافة خيار شراء العملة الأجنبية نقدًا، بما يتيح للمواطنين مرونة أكبر في الحصول على الدولار.

وبحسب ما أوردته صدى الاقتصادية نقلاً عن المصرف المركزي، من المتوقع وصول شحنة إضافية من العملة الأجنبية صباح الغد، قبل الشروع في توزيع الشحنات على فروع المصارف بمختلف مناطق ليبيا.

وأشار المصرف إلى أن عملية التوزيع ستتم وفق خطة تنظيمية تهدف إلى تغطية المصارف التجارية، تمهيدًا لتسليم النقد الأجنبي للمواطنين الذين قاموا بالحجز عبر المنظومة الرسمية، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز انسيابية توفير العملة للمواطنين عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

هذا ويشهد سوق النقد الأجنبي في ليبيا جهودًا متواصلة من المصرف المركزي لضبط آليات التوزيع والحد من الضغط على الطلب، عبر تطوير منظومات الحجز وتوسيع قنوات الحصول على العملة الأجنبية بشكل منظم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسات تهدف إلى تعزيز الشفافية في توزيع النقد الأجنبي، وتخفيف الازدحام على المصارف التجارية، وضمان وصول العملة للمواطنين وفق ضوابط واضحة.