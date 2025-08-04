المركزي يعلن حجز وبيع العملات الأجنبية بقيمة مليار دولار خلال يومين

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن إجمالي الاعتمادات المستندية المحجوزة عبر منصة حجز العملة الأجنبية الجديدة بلغ اليوم 690 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى منح 250 مليون دولار كموافقات معلقة على المنظومة القديمة، ليصل الإجمالي إلى 940 مليون دولار.

وأشار المصرف إلى أن قيمة بيع النقد الأجنبي خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025، عبر الاعتمادات المستندية والحوالات، بلغت مليار دولار أمريكي، فضلاً عن بيع 464 مليون دولار للأغراض الشخصية.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن المنصات والأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، مما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة التنفيذ.

وجاء ذلك في بيان رسمي صدر في طرابلس، الإثنين 4 أغسطس 2025.