المركزي يعلن حزمة إجراءات تشمل «صرف المرتبات والنقد الأجنبي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه سيبدأ، اعتبارًا من اليوم الخميس، إجراءات صرف مرتبات العاملين، عقب استثناء المصارف وإدارة العمليات المصرفية من إجراءات الإغلاق، بما يضمن استئناف الإجراءات المالية المرتبطة بإيداع وصرف المرتبات وعدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وقال مصدرٌ في مصرف ليبيا المركزي، في تصريحاتٍ لموقع “صدى”، إن استئناف صرف المرتبات جاء بعد السماح باستمرار عمل المصارف وإدارة العمليات المصرفية، الأمر الذي يتيح استكمال جميع الإجراءات الفنية والمالية اللازمة لإنجاز عمليات الصرف وفق الآليات المعتمدة.

وأضاف المصدر أن استثناء إدارة العمليات المصرفية من الإغلاق جاء حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ جانبٍ كبيرٍ من العمليات المالية اليومية، بما يشمل إجراءات صرف المرتبات، وتسوية المعاملات بين المصارف، واستمرار الخدمات المصرفية الأساسية.

وفي سياقٍ متصلٍ، كشف مصرف ليبيا المركزي، في تصريحاتٍ خاصةٍ لموقع “صدى”، عن خطةٍ جديدةٍ لتوفير النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه سيبدأ، عقب استكمال تجهيز البيانات يوم الأحد المقبل، في طرح ملياري دولار، في إطار تلبية احتياجات السوق ودعم انسيابية المعاملات المالية.

وأوضح المصرف أن الخطة تتضمن تخصيص مليار دولار للاعتمادات المستندية، بهدف تمويل عمليات الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تخصيص مليار دولار للأغراض الشخصية، وفقًا للحجوزات المسجلة عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وأشار إلى أن الإجراءات لن تقتصر على طرح النقد الأجنبي، بل تشمل أيضًا مواصلة إصدار الموافقات الجديدة الخاصة بالاعتمادات المستندية والحوالات، بما يضمن استمرار تدفق المعاملات المالية وتلبية طلبات الأفراد والشركات وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.

وأضاف المصرف أن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمةٍ من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية، والمحافظة على انسياب العمليات المصرفية دون انقطاع، خاصةً في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالمرتبات والاعتمادات والنقد الأجنبي.

كما أعلن مصرف ليبيا المركزي تمديد ساعات العمل في الفروع المصرفية حتى الساعة السابعة مساءً، في خطوةٍ تستهدف منح المواطنين والمتعاملين وقتًا إضافيًا لإنجاز معاملاتهم، وتخفيف الضغط على الفروع، ورفع كفاءة تقديم الخدمات المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن استمرار عمل إدارة العمليات المصرفية، إلى جانب تمديد ساعات عمل المصارف، سيسهم في تسريع إنجاز الإجراءات المالية، وضمان انتظام صرف المرتبات، واستكمال معاملات الاعتمادات والحوالات، بما يحقق استقرارًا أكبر في أداء القطاع المصرفي، وفق موقع المشهد.

وتأتي هذه الإجراءات في وقتٍ يواصل فيه مصرف ليبيا المركزي تنفيذ حزمةٍ من التدابير الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان توافر النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، إلى جانب دعم عمليات الاستيراد، وتسهيل إنجاز المعاملات المالية عبر توسيع ساعات عمل المصارف والحفاظ على استمرارية عمل إدارة العمليات المصرفية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتشغيل المنظومة المصرفية في البلاد.