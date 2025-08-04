المركزي يعلن صرف مرتبات أغسطس لأصحاب المعاشات عبر «راتبك لحظي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العمل في منظومة “راتبك لحظي” يسير وفق الخطة الموضوعة، مؤكداً أنه تم حتى الآن جمع بيانات نحو 2 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الواردة عبر القطاع العام.

وأوضح المصرف أن العمل جارٍ حالياً على مطابقة بيانات نحو 700 ألف مواطن مع المصارف التجارية، تمهيداً لإدراج الحسابات المطابقة ضمن مرتبات شهر أغسطس الجاري.

وأكد مصرف ليبيا المركزي حرصه على ضمان انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذ صرف المرتبات عبر المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات للمواطنين.