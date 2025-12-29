المركزي يعلن قيمة الإيرادات النفطية في شهر ديسمبر

أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر ديسمبر وحتى 29 ديسمبر 2025 بلغت نحو 1,019 مليون دولار فقط.

وأوضح المصرف في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين من طرابلس، أن هذه الإيرادات تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا استمراره في تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي بصفة منتظمة وبمعدلات تلبي احتياجات السوق المحلي.

وأشار المصرف إلى أن هذه العمليات تهدف إلى تلبية متطلبات النشاط الاقتصادي المختلفة، وضمان استقرار سعر الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

وأكد البيان أن المصرف سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم السيولة النقدية وحماية الاستقرار المالي في ليبيا، داعيًا الجهات المختصة والمستثمرين إلى الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف عبر موقعه الإلكتروني.