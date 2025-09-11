المركزي يعلن: لا تمديد لموعد سحب الإصدارات النقدية

أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بيانًا الخميس 11 سبتمبر 2025، أكد فيه استمرار الالتزام الكامل بتنفيذ قراراته رقم (25)، و(26)، و(27) لعام 2025 بشأن سحب عدد من الإصدارات النقدية من التداول.

وأوضح المصرف أن الموعد النهائي لقبول وتداول الأوراق النقدية من فئة العشرين دينارًا بالإصدارين الأول والثاني، وفئة الخمسة دنانير بالإصدارات السادس والسابع والسابع المعدل، وفئة الدينار الواحد بالإصدارات السادس والسابع والأول، هو يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن ما يُروّج عن تمديد هذا الموعد لا أساس له من الصحة.

ودعا المصرف جميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وتحمل المسؤولية في تداول المعلومات، مشددًا على أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو الموقع الإلكتروني للمصرف وصفحاته الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.