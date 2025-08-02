نقلة رقمية في القطاع المالي.. المركزي يختبر منصة حجز «النقد الأجنبي»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نتائج المرحلة التجريبية لخدمة تسجيل الشركات الراغبة في الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، والتي أُطلقت لمدة أسبوع ضمن جهود المصرف في تطوير آلية تقديم الاعتمادات المستندية.

وأوضح المصرف في بيان صادر اليوم أن عدد المخولين الذين تم منحهم صلاحية الدخول إلى المنصة بلغ 2112 مخولاً، في حين قام 1008 منهم بتسجيل شركاتهم فعليًا. وبلغ عدد طلبات تسجيل الشركات 2753 طلبًا، تم مطابقة 1632 منها حتى الآن.

وأكد المصرف جاهزية المنصة بشكل كامل لاستقبال ومعالجة طلبات تغطية الاعتمادات المستندية، بما يسهم في ضمان انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها، ويعزز من كفاءة وشفافية عملية الحصول على النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الأوسع التي تهدف إلى دعم قيمة الدينار الليبي والحد من نشاط السوق السوداء.