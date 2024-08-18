المركزي يعلن وقف أعماله استنكاراً لواقعة خطف أحد مسؤوليه

أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، وقف العمل بالمصرف ومنظوماته استنكاراً لواقعة خطف أحد المسؤولين به.

ونددت إدارة المصرف بواقعة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المهندس، مصعب مسلم، من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح اليوم الأحد.

وأشارت إدارة المصرف في بيان لها إلى أن مسؤولين آخرين في المصرف قد تلقوا تهديدات بالخطف.

وأعلنت إدارة المصرف المركزي رفضها لهذه الأساليب التي وصفتها بالغوغائية التي تُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد سلامة موظفيه واستمرار عمل القطاع المصرفي.

ولفتت إدارة المصرف بأنها لن تستأنف عملها إلى أن يتم الافراج عن الموظف المختطف.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر إعلامية بإطلاق سراح مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي.