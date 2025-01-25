«المركزي» يعلن يضخ نحو 20مليون دينار دعماً لخزائن بعض الفروع

أعلن المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي أنه “خرجت شحنة جديدة من السيولة النقدية من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مطار مدينة الكفرة محملة بشحنة سيولة تبلغ 20 مليون دينار”.

وأضاف المكتب الإعلامي للمصرف في تصريح صحفي أنه، “خُصِص من الشحنة المرسلة 7 مليون لفروع مصرف الجمهورية، و5 مليون لمصرف شمال أفريقيا، و8 مليون مخصصة لمصرف الوحدة، دعماً لخزائن فروع هذه المصارف لتغطية احتياجات مدينة الكفرة وجالو واوجلة وجخرة”.

وأكد المكتب الإعلامي استمرار المركزي في إرسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية.