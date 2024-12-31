المركزي يعمم على المصارف فتح منظومات بيع «النقد الأجنبي»

عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف فتح منظومات بيع النقد الأجنبي، “الأغراض الشخصية 8000 دولار والاعتمادات المستندية MT 700“، لإستيراد كافة الأغراض والسلع والأستعداد لقبول كافة الطلبات من الأفراد والشركات ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 2025.1.5“.

وبحسب القرار، ” سيشرع مصرف ليبيا المركزي في استقبال طلبات التغطية بالنقد الاجنبي عبر منظومة التغطية المخصصة لهذا الغرض، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/01/05، لمختلف الاغراض، وعليه يطلب منكم العمل على تجهيز منظوماتكم المصرفية والاستعداد لقبول الطلبات من زبائن مصارفكم من مختلف الافراد والشركات والجهات ولكافة الاعراض المسموح لها وفقاً للضوابط المنظمة والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في الخصوص مع ضرورة الالتزام والتقيد بها”.

وفي وقت سابق، أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، بأن “المصرف يستعد لاستئناف بيع النقد الأجنبي”.

وبحسب ما أوضح المصدر، فإن “البيع سيكون لكافة الأغراض ابتداء من الأول من يناير المقبل بشكل طبيعي”.

وكان مصرف ليبيا المركزي “أعلن عزمه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي بدءا من 21 ديسمبر الجاري على أن تستأنف بداية يناير 2025 كإجراء سنوي اعتيادي”.