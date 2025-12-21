المركزي يغذي مصارف المنطقة الوسطى بشحنة نقدية كبيرة

وصلت شحنة نقدية بقيمة 150 مليون دينار إلى فرع مصرف ليبيا المركزي بمدينة مصراتة، لدعم المصارف التجارية في المنطقة الوسطى وتعزيز توفر السيولة للمودعين والتجار.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس، عن مواعيد وصول شحنات السيولة النقدية القادمة من الخارج، والتي تشمل يومي السبت والأحد، في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار النظام النقدي وتنظيم توزيع الأموال على المصارف التجارية بشكل فعال، وفق منصة حكومتنا.

وتساهم هذه الشحنات في دعم النشاط المالي والخدمي في وسط البلاد، كما تعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحقيق استقرار أكبر في العمليات اليومية للمواطنين.

وتعد شحنات السيولة النقدية أداة أساسية للحفاظ على استقرار المصارف التجارية في ليبيا، خاصة في المناطق التي تشهد حركة تجارية نشطة، مثل مصراتة.

ويعتمد مصرف ليبيا المركزي على خطة دورية لتغذية الفروع النقدية بالمناطق المختلفة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والتجار، وتخفيف الاختناقات المالية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.

