المركزي يفتح باب الاكتتاب لـ«شهادات الإيداع»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن دعوته المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (9-2026م) من شهادات الإيداع المضاربة المطلقة، المقرر بدء الاكتتاب فيه اعتبارًا من 01 أبريل 2026، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة.

وأوضح المصرف أن الاكتتاب يشمل ثلاث فئات من الشهادات، تختلف في مدة الاستحقاق وتاريخها، على النحو التالي:

ICD 91-2026: قيمة 10 ملايين دينار لمدة 91 يومًا، استحقاق 01 يوليو 2026

ICD 182-2026: قيمة 10 ملايين دينار لمدة 182 يومًا، استحقاق 30 سبتمبر 2026

ICD 365-2026: قيمة 10 ملايين دينار لمدة 365 يومًا، استحقاق 01 أبريل 2027

وأشارت بيانات المصرف إلى أن توزيع الأرباح بين الأطراف سيكون بنسبة 99.75% للمصرف التجاري و0.25% لمصرف ليبيا المركزي بوصفه المضارب، مع هامش ربح سنوي تقديري يتراوح بين 5.5% و7.5%، دون إلزام قانوني.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الأدوات المصرفية الاستثمارية وتنمية سوق المال المحلي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتوفير فرص استثمارية للمصارف والمكتتبين.