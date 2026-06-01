المركزي يفتح باب «النقد الأجنبي».. تغطية شاملة للاعتمادات والحوالات

أفاد الخبير الاقتصادي ناظم الطياري عبر صفحته على موقع فيسبوك أن منظومة بيع الأغراض الشخصية تستأنف عملها غدًا، ضمن ترتيبات جديدة يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع المصارف التجارية.

وأوضح الطياري أن المصرف المركزي يعمم على المصارف بدء تنفيذ برنامج بيع العملة الأجنبية خلال شهر يونيو، بإجمالي قيمة تبلغ 3.5 مليار دولار، لتغطية احتياجات الأفراد من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وتشمل آلية التوزيع تغطية الأغراض الشخصية، إضافة إلى تزويد البطاقات المصرفية، وتمويل الاعتمادات المستندية، إلى جانب تنفيذ الحوالات المباشرة، ضمن منظومة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الدولار عبر النظام المصرفي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز مرور العمليات المالية عبر المصارف التجارية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازي وتوسيع نطاق التعاملات الرسمية داخل القطاع المصرفي.

هذا وتشهد سوق الصرف في ليبيا خلال الفترة الأخيرة تحركات متكررة من قبل المصرف المركزي لضبط الطلب على العملة الأجنبية عبر قنوات رسمية، في ظل ارتفاع الطلب الفردي على الدولار لأغراض السفر والدفع الإلكتروني والتجارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتوسيع قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين ضمن منظومة منظمة.