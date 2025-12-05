المركزي يفرض «نقاط البيع» في جميع محطات الوقود

أطلق مصرف ليبيا المركزي مرحلة جديدة من إجراءات تنظيم عمليات بيع الوقود، عبر توجيه مخاطبات رسمية إلى شركات الراحلة للخدمات النفطية والشرارة الذهبية والثقة الدولية وليبيا نفط المشتركة، لإلزام جميع محطات الوقود باستخدام أجهزة نقاط البيع في عمليات التزود بالبنزين والديزل.

وبحسب بيان المصرف الذي تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية، تسعى هذه الخطوة إلى توسيع خدمات الدفع الإلكتروني على مستوى البلاد، وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين، إضافة إلى خفض المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي داخل محطات الوقود.

وجاءت التعليمات عقب مراسلات تلقاها المصرف المركزي من الإدارة العامة لمصرف اليقين بتاريخ 30 نوفمبر 2025، ومن الإدارة العامة لمصرف النوران بتاريخ 3 ديسمبر 2025، بشأن مبادرة دعم محطات الوقود بأجهزة نقاط البيع، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للدفع عبر الهاتف.

وطلب المصرف من شركات توزيع الوقود التنسيق مباشرة مع مصرفي اليقين والنوران لإتمام إجراءات التعاقد واستلام الأجهزة المخصصة للدفع الإلكتروني، مع التشديد على توزيعها في جميع المحطات الخاضعة لإشراف تلك الشركات.

ويستهدف الإجراء تحسين مستوى التنظيم داخل هذه المنشآت، ودعم توجه اقتصادي واسع نحو تقليل الاعتماد على الدفع النقدي في معاملات التجزئة اليومية، بما في ذلك واحدة من أكثر القطاعات كثافة في حركة التعاملات.

وتحمل المخاطبات توقيع رئيس لجنة متابعة المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني أحمد اشتيوي محمد، مع إرسال نسخ إلى إدارة البحوث والإحصاء، وإدارة الرقابة على المصارف والنقد، وإدارة المدفوعات والتسويات، إضافة إلى ملف المتابعة.