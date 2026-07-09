المركزي يقدم تقريراً حول «الإنجازات والتحديات» في ظل الظروف السياسية

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الخميس، أعمال المصرف واستراتيجيته خلال السنوات الأخيرة، خلال اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء لجنة متابعة المصرف المركزي المشكلة من المجلس الأعلى للدولة.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان إن الاجتماع عقد بمكتب المحافظ في طرابلس، بحضور رئيس اللجنة علي السويح، وعضوية كامل الجطلاوي والدرعي خير الله وسعاد قنور.

وناقش الاجتماع أعمال المصرف المركزي خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب التحديات والصعوبات التي واجهها المصرف في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي شهدته البلاد.

كما تناول اللقاء إجراءات السياسة النقدية التي اتخذها المصرف، ومدى فاعليتها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، إضافة إلى بحث مستوى تعاون الجهات التنفيذية مع السياسات المالية والتجارية بهدف دعم نجاح السياسة النقدية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين إدارة الملفات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع، سلّم مصرف ليبيا المركزي لجنة المتابعة تقريرًا مفصلًا يتضمن عرضًا لأعمال المصرف خلال الفترة الماضية، والتحديات التي واجهها، والإجراءات التي اتخذها ضمن اختصاصاته.