المركزي يكشف أرقاماً ضخمة لـ«الدفع الإلكتروني والمرتبات»

تقدّم مصرف ليبيا المركزي بالتهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا في بيان رسمي أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز قيم الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء في البلاد.

ووجّه محافظ المصرف وأعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين التهاني إلى المواطنين، متمنين أن يعيد الله العيد على ليبيا بالخير والوحدة والاستقرار.

وفي سياق البيان، أعرب المصرف عن تقديره للعاملين في القطاع المصرفي الليبي، مثنيًا على جهودهم في توزيع السيولة النقدية المحلية والأجنبية عبر مختلف فروع المصارف في جميع أنحاء البلاد، رغم التحديات التشغيلية والضغوط المتزايدة.

وكشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم الالتزامات المالية خلال شهر مايو، موضحًا أن مرتبات شهري أبريل ومايو التي أُودعت في حسابات المواطنين بلغت نحو 13.2 مليار دينار، إلى جانب علاوة الزوجة والأبناء التي وصلت إلى 1.7 مليار دينار، إضافة إلى التزامات الجهات الحكومية والقطاع الخاص وصندوق التضامن الاجتماعي والأئمة ومحفظي القرآن الكريم والشركات العامة والخاصة، والتي بلغت قرابة 4.8 مليار دينار، ليصل إجمالي المبالغ إلى نحو 20.0 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن هذه الضغوط المالية الكبيرة لم تؤثر على التزام المصارف بأداء مهامها، حيث واصلت العمل بكفاءة لضمان انسيابية توزيع السيولة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

كما أكد المصرف استمرار خدمات الدفع الإلكتروني، رغم تسجيل بعض الانقطاعات المؤقتة في عدد من المصارف نتيجة الارتفاع الكبير في حجم العمليات، موضحًا أن عدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع بلغ نحو مليوني عملية يوم الاثنين فقط، عبر نحو 67 ألف نقطة بيع في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح المصرف أن تلك الانقطاعات جرى التعامل معها وإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي، مقدمًا اعتذاره نيابة عن المصارف التجارية للمواطنين عن أي اضطرابات مؤقتة حدثت خلال الفترة الماضية.

واختتم مصرف ليبيا المركزي بيانه بالدعاء بأن تكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز روح التعاون والتكافل، ولمّ الشمل بما يخدم استقرار ليبيا وازدهارها.