المركزي يكشف أرقام «الإيرادات النفطية» منذ بداية 2026

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية يناير وحتى 19 يناير 2026 بلغت 482 مليون دولار فقط.

وأوضح المصرف أن هذه الإيرادات تمثل الأموال المحصلة من صادرات النفط الليبي والمودعة في حساباته، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس مستوى الإنتاج والتصدير الحالي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

ويُعَد هذا البيان مؤشرًا مهمًا على حركة الإيرادات النفطية التي تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، ويعكس الوضع المالي للبلاد في بداية العام الحالي.

هذا ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل غالبية الدخل القومي، وقد شهدت السنوات الماضية تقلبات نتيجة النزاعات الداخلية وتأثيرها على الإنتاج والتصدير.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي ودعم السيولة في الأسواق المحلية، وسط جهود لإعادة تنظيم الإيرادات وتحسين إدارة الموارد النفطية.