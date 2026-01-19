المركزي يكشف «الإيرادات والنفقات »للعام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إصدار بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام للعام 2025، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025.

وأكد مصرف ليبيا المركزي على استمرار جهوده في تعزيز الشفافية والإفصاح الكامل عبر مختلف الأدوات المتاحة، بهدف إشراك جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في فهم واقع الاقتصاد الوطني ومتابعة الأداء المالي للدولة.

ودعا المصرف المهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للبيان من خلال الرابط الرسمي هنا، كما يمكن توجيه الاستفسارات إلى وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: comm.unit@cbl.gov.ly.

ويأتي نشر هذا البيان في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، وهو جزء من سلسلة خطوات بدأها المصرف منذ سنوات لتطوير نظم الإفصاح المالي وإتاحة البيانات للجمهور والمستثمرين.

ويحرص مصرف ليبيا المركزي منذ تأسيسه على إصدار البيانات المالية الشهرية والسنوية، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة النقد والسياسة المالية للدولة، بما يعكس تطور آليات الرقابة والمساءلة منذ التسعينيات حتى اليوم.