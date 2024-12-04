المركزي يكشف بيانات حول «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» والتضخم

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، “تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم لشهر أكتوبر 2024”.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد، “إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد إرتفاع بمقدار 7.2 نقطة ليسجل معدل التضخم 2.5% على أساس سنوي”.

كما يحتوي التقرير “على اتجاهات الأسعار في كل المجموعات السلعية، وكذلك يحتوي التقرير على ملحق به بيانات شهرية عن التضخم منذ عام 2009 حتى شهر أكتوبر 2024”.

وللاطلاع على التقرير باللغتين العربية والانجليزية، يرجى زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني عبر الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/research_and_studies/تقرير-الرقم-القياسي-لأسعار-المُستهلك-3/.