المركزي يكشف وجود فائض بالميزانية بنحو 2 مليار دينار خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، عن الإيراد والإنفاق من يناير 2024 حتى 30 سبتمبر 2024، “تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.7 مليار دينار”.

وحسب البيانات الصادرة المصرف، “بلغ إجمالي الإيرادات 71.98 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إجمالي النفقات 70.22 مليار دينار”.

وأوضحت البيانات أن “الإيرادات توزعت بواقع 59.6 مليار دينار للمبيعات النفطية، و10 مليارات كإتاوات نفطية، و1.3 مليار إيرادات الضرائب، و129 مليون للجمارك”.

ووفق البيانات، “في حين بلغت إيرادات الاتصالات 125 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 32 مليون، بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 800 مليون، علما بأن هذه الإيرادات تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تشمل “مسترجعات، رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم”.

وبخصوص النفقات، بحسب البيانات، “استحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 43.1 مليار دينار، وخصصت 5.4 مليار دينار للباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، فيما حاز الباب الثالث الخاص بالتنمية على 325 مليون دينار، والرابع الخاص بالدعم على 12 مليار دينار”.

ووفق البيانات، “بلغت المخصصات للترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 6.3 مليار دينار، والترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 3.1 مليار دينار، ويلاحظ حسب البيانات “أن المخصصات للباب الخامس الخاص بالطوارئ بلغت صفرًا”.

وأشار المصرف المركزي، “إلى أن بند الترتيبات المالية لمؤسسة النفط يأتي استكمالا للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023، وبالمثل الترتيبات الخاصة بشركة الكهرباء”.

للاطلاع على التقرير الصادر عن المصرف من هنا.