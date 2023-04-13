المركزي يمنح شركات الطيران صلاحية تنفيذ الحوالات الخارجية

منح مصرف ليبيا المركزي المصارف العاملة في ليبيا، صلاحية تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لشركات الطيران الوطنية العاملة في ليبيا وشركات التأمين الوطنية، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية.

وطالب المركزي شركات الطيران بتقديم مطالبات الفواتير الأصلية الحديثة للجهات المستفيدة بالخارج، على أن تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية، وعلى مسؤوليتها التامة، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد.

واشترط المركزي تقديم شركات التأمين موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية حالة بحالة، وعلى مسؤوليتها التامة.