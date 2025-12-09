المركزي يمنح 91 شركة ومكتب صرافة «إذن مزاولة نهائي»

منح محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى أذونات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المصرف لتفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة، وتعزيز الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد.

ويُعد هذا الإعلان إلحاقًا للإعلانات السابقة بشأن منح إذن مزاولة نهائي لعدد 187 شركة ومكتب صرافة، ليصل بذلك إجمالي الشركات والمكاتب الحاصلة على إذن مزاولة نهائي إلى 278 شركة ومكتباً تغطي مختلف مناطق ليبيا.

وتسعى ليبيا عبر مصرفها المركزي إلى تنظيم قطاع الصرافة ومراقبة النشاط المالي لضمان استقرار السوق النقدي ومنع المخاطر المالية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق الوصول المالي في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في الخدمات المصرفية غير التقليدية مثل مكاتب الصرافة.

