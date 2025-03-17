المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025

عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني، برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور الأعضاء في مقر المصرف.

وناقشت اللجنة “أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، كما استعرضت اللجنة تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول إستخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي، بيان الايرد والانفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، إتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً، وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.