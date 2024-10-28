المركزي يناقش خطة توفير السيولة لكافة المصارف المنتشرة في البلاد

بهدف تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية، والشروع في توزيع شُحنات السيولة النقدية عن طريق فروع المصارف و آلات السحب الذاتي، التقى فريق العمل المُشكل من مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، الأحد، بحضور ممثلي هيئة أمن المرافق والمنشآت، وذلك بتوجيهات المحافظ ونائبه.

وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي على صفحته فيسبوك، “أنه سيتم نقل شحنات السيولة لفروع المصارف برا وجوا وفق جدول زمني موزع على أيام هذا الأسبوع لتغطية كافة فروع المصارف في جميع ربوع ليبيا وستشرع فروع المصارف ابتداءً من يوم الأحد/ 3/من نوفمبر في توزيع السيولة بشكل منتظم”.

وأضاف البيان، “ويؤكد المصرف المركزي على استمرار التوزيع المستمر للسيولة طيلة الأشهر القادمة بوتيرة أسرع”.