المركزي يعقد اجتماعاً لمناقشة توقف خدمات «الدفع الإلكتروني»

اجتمع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معاملات والإدارة التنفيذية، بحضور عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وعدد من مديري الإدارات المختصة.

تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب توقف خدمات الموزع الوطني ونقاط البيع التابعة لشركة معاملات، الذي حدث ظهر يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.

وأكد المحافظ أن نظام الموزع الوطني يعد نظاماً سيادياً ويشكل العمود الفقري لخدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، وأن انقطاعه لفترة زمنية يعد أمراً غير مقبول.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات مستقبلاً، بما في ذلك رفع مستوى توفر مراكز البيانات الخاصة بالموزع الوطني.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، في إطار استراتيجية المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

كما شدد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تعزيز البنية التحتية التقنية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، استعرض ممثلو شركة معاملات أبرز المؤشرات والخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة نقاط الخدمة في الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة.