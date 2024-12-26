المركزي ينشر آخر إحصائيات «خدمات الدفع الفوري»

أعلن مصرف ليبيا المركزي، “عن إحصائية خدمات الدفع الفوري: “لي باي” (LYPay) و “وان باي” (OnePay)، التي تم إطلاقها هذا العام”.

وكشف المصرف المركزي |عن وصول اجمالي قيم العمليات في خدمة وان باي (OnePay) إلى مليار دينار ليبي في غضون شهرين فقط منذُ انطِلاقِها|.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه “سيستمر في رفع أسقف التحويل والشراء تدريجياً عبر خدمات الدفع الفوري”.

ويأتي ذلك “تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني”.

تنفيذاً لاستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتماشياً مع خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني. يُعلن المصرف… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الخميس، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤