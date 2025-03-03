المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»

نشر مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2025/02/18 حتى 2025/02/27.

وأوضح المصرف، “يأتي ذلك إستناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2025/1) المؤرخ في 2025/01/02، وإلى المنشور إ ر م ن رقم (2024/16) المؤرّخ في 2024/10/14 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي”.

وتابع المصرف، “وإيماءً إلى الفقرة سادِساً، النقطة رقم (6) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات”.

ودعا المصرف للإطلاع على الكُشُوفات، على موقع مصرف ليبيا المركزي.